In den Tarifstreit der rund 55 000 Ärzte an kommunalen Kliniken kommt nach ersten Warnstreiks Bewegung. In Sondierungen sei vereinbart worden, die Verhandlungen am 2. Mai fortzusetzen, teilte die Ärztegewerkschaft Marburger Bund am Donnerstag mit. Nach einer Verständigung über grundsätzliche Tarifvertragsfragen gebe es nun eine geeignete Grundlage, die Gespräche über die Forderungen für bessere Arbeits- und Vergütungsbedingungen wieder aufzunehmen.

Der Marburger Bund hatte die Verhandlungen Mitte März für gescheitert erklärt. Mit ganztägigen Warnstreiks machten Ärzte am 10. April in fast allen Ländern Druck auf die Arbeitgeber. Die Gewerkschaft will fünf Prozent mehr Geld und Begrenzungen von Bereitschaftsdiensten, unter anderem durch zwei freie Wochenenden im Monat. Die Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA) hatte ein erstes Angebot vorgelegt, das der Marburger Bund aber als unzureichend ablehnte./sam/DP/fba

ISIN DE0005785604

AXC0219 2019-04-18/16:40