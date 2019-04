Essen/Berlin (ots) - In Essen sind in der Nacht zum Donnerstag drei AfD-Werbefahrzeuge komplett ausgebrannt.



"Die Tat trägt die Handschrift der linksextremen Antifa, die offenbar ungestraft Andersdenkende terrorisieren kann. Die AfD wird sich davon nicht einschüchtern lassen und weiter einen erfolgreichen Europawahlkampf führen. Jetzt erst recht!", erklärt dazu AfD-Bundesvorstandsmitglied Guido Reil.



OTS: AfD - Alternative für Deutschland newsroom: http://www.presseportal.de/nr/110332 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_110332.rss2



Pressekontakt: Alternative für Deutschland Bundesgeschäftsstelle



Schillstraße 9 / 10785 Berlin Telefon: 030 220 56 96 50 E-Mail: presse@afd.de