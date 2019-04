Nachdem der Bitcoin die 5.180 Dollar im zweiten Anlauf genommen hat, nahm die größte Kryptowährung vor zwei Tagen die nächste Widerstandszone bei 5.330 Dollar in Angriff. Jedoch scheiterten die Bullen mit ihrem Break-Versuch, weshalb sich der Bitcoin jetzt in einer Spanne zwischen 5.180 und 5.330 Dollar befindet. Sollte der Widerstand bei 5.330 Dollar gebrochen werden, stehen die Chancen für einen Test des Jahreshochs gut. In diesem Fall würde sich der Bitcoin in einer weiteren großen Widerstandszone befinden, die sich bis 5.650 Dollar erstreckt. Das bearishe Szenario: Schließt der Bitcoin unter 5.000 Dollar, werden wahrscheinlich auch die 4.900 Dollar nicht mehr lange halten und es kommt zum Test der Zone bei 4.700 bis 4.800 Dollar.

