Rostock (ots) - Zum diesjährigen Osterfest kann man nicht nur Schokoladenhasen essen, sondern schon den nächsten Urlaub buchen. Lange suchen müssen Reisehungrige dabei nicht, denn AIDA Cruises bietet bis 23. April 2019 wundervolle Reisen im Oster Sale.



Kurzentschlossene können sich mit den AIDA Oster Deals auf ausgewählte Routen im Sommer und Herbst 2019 freuen. Mit AIDAnova geht es ab 449 Euro* pro Person von November bis Dezember zu den Kanarischen Inseln und nach Madeira. Das mediterrane Lebensgefühl genießen die Gäste in Rom, Barcelona, Mallorca oder Florenz mit AIDAnova ab 499 Euro* pro Person. Sonnenhungrige Urlauber können von Mai bis August die Adria mit AIDAblu ab 649 Euro* pro Person erleben. Wer lieber im Norden unterwegs ist, sollte schnell die Route "Metropolen ab Hamburg 1" mit AIDAperla ab 499 Euro* pro Person buchen. Die 7-tägige Ostseereise mit AIDAprima gibt es von Juni bis September bereits ab 749 Euro* pro Person. Die Kontingente sind streng limitiert.



Alle AIDA Reisen sind im Reisebüro, im AIDA Kundencenter unter der Telefonnummer 0381/202 707 07 oder auf www.aida.de buchbar.



