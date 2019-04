Brilon (ots) - Mitte Mai ist es wieder soweit und die Messe The smarter E Europe öffnet in München ihre Tore. Auch HOPPECKE ist mit dabei als Teil der ees Europe und präsentiert seine Highlights auf der internationalen Fachmesse für Batterien und Energiespeichersysteme.



HOPPECKE hat in diesem Jahr zukunftsfähige Lösungen für die Speicherung erneuerbarer Energien und innovative Batterietechnologien im Gepäck, wie den neuen systemizer scalebloc und den systemizer scalecube. Der Energiespeicher systemizer scalebloc ist vielfältig in seinen Anwendungsfeldern und bietet seinen Anwendern geringe Anschaffungs- und Gesamtbetriebskosten bei einer kurzen Amortisationszeit. Die Energielösung wird sowohl komplexen als auch standardisierten Anforderungen gerecht und schließt die Lücke zwischen den Heim- und Großspeichern.



Außerdem Teil des Messeauftritts wird der systemizer scalecube sein, der als modular aufgebauter Hochleistungs-Hybrid-Großspeicher je nach Kundenbedarf auf- und ausgebaut werden kann. Er vereint die beiden Speichertechnologien Blei und Lithium, um bei der Speicherung und Abgabe der Energie die Vorteile der jeweiligen Technologie zu nutzen. Vorreiter ist HOPPECKE bei dem wichtigen Thema Brandschutz im Bereich der Lithium-Ionen-Technologie. Besucher und Kunden können sich bei einem Besuch des Messestands über die einzigartige, von HOPPECKE entwickelte Lösung, protect informieren. Die Brandschutzlösung schützt jedes Lithium-Modul einer Batterie einzeln bei einem Brand und grenzt so die Ausbreitung ein. Toxische Gase können dank einer speziellen Entgasungstechnik nicht entzündet werden.



Doch HOPPECKE präsentiert nicht nur seine Produkte in Halle B1, Stand 460. Denn mit Wirkung zum 1.4.2019 hat die neue Marke in der HOPPECKE-Gruppe, die INTILION GmbH, ihre Tätigkeit aufgenommen. Die INTILION GmbH wird das gesamte Litihium-Ionen Geschäft übernehmen und die Kompetenzen in einer modernen und agilen Gesellschaft bündeln. Die Messe wird somit eine Art Übergabe von HOPPECKE an die INTILION, denn Kollegen der INTILION werden auf der ees vor Ort sein und freuen sich auf alle interessierten Besucher. Und das Beste daran, alle Ansprechpartner und Kollegen, die die Kunden bereits von HOPPECKE kennen, sind auch bei INTILION dabei. Somit ändert sich für den Kunden nichts, bis auf den Namen INTILION GmbH und den damit verbundenen neuen Spirit der Gesellschaft. Denn mit INITLION soll vor allem die Kundenbindung weiter gestärkt und die Agilität verbessert werden.



https://www.hoppecke.com/de/messen/ees-europ-intersolar-2019/ HOPPECKE - Let's get connected!



