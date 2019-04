Strasbourg (ots) -



Interview-Reihe ab 22. April auf arte.tv/europa



ARTE freut sich, mit "Meet the Spitz" eine Interview-Reihe mit Spitzenkandidatinnen und Spitzenkandidaten der europäischen Parteien ankündigen zu können. Die Interviewten gehen bei der anstehenden Europawahl ins Rennen um den Vorsitz der Europäischen Kommission. Das europäische Nachrichtenmagazin "ARTE Journal" lud sechs der zur Wahl stehenden Politikerinnen und Politiker in Partnerschaft mit POLITICO Europe zu 20-minütigen Interviews in die ARTE-Studios in Straßburg ein. Interviewt wurden Manfred Weber (Europäische Volkspartei), Frans Timmermans (Sozialdemokratische Partei Europas), Jan Zahradil (Allianz der Konservativen und Reformer in Europa), Margrethe Vestager (Fraktion der Allianz der Liberalen und Demokraten für Europa), Bas Eickhout (Europäische Grüne Partei) und Violeta Tomic (Europäische Linke).



Die Spitzenkandidatinnen und Spitzenkandidaten beziehen Stellung zu aktuellen europäischen Themen und Fragen: Wie soll dem Klimawandel auf europäischer Ebene begegnet werden? Wie stehen sie zur Quote für eine Umverteilung von Flüchtlingen? Wie ist mit dem steigenden Europaskeptizismus umzugehen? Welche Koalitionen würden sie eingehen, um zum Kommissionspräsidenten gewählt zu werden - und welche nicht? Im Anschluss wenden sich die Politikerinnen und Politiker in einer kurzen Ansprache an die Wählerinnen und Wähler.



Die von Nazan Gökdemir (ARTE) und Ryan Heath (POLITICO Europe) geführten Interviews stehen ab Montag, den 22. April auf arte.tv/europa in voller Länge auf Englisch mit deutschen, französischen, spanischen, polnischen und italienischen Untertiteln zur Verfügung. Zudem wird das ARTE Journal in seiner Abendausgabe (Mo - Fr 19.20 Uhr, am Wochenende 19.10 Uhr) ebenfalls ab Montag täglich einen fünfminütigen Zusammenschnitt jeweils eines der Interviews zeigen.



ARTE Journal und die Europawahlen



Das europäische Nachrichtenmagazin "ARTE Journal" zeigt jeden Tag, wie man die Nachrichtenaktualität auch sehen kann, wenn man über den nationalen Tellerrand hinausblickt und genau zuhört. Dieser weltoffene, europäische Blick auf tagesaktuelles Politik- und Kulturgeschehen nimmt bereits seit Beginn des Jahres in der Begleitung und Einordnung der Europawahlen eine noch dominantere Rolle ein: Tägliche Reportagen und Analysen zu den aktuellen und großen Fragen des Europawahlkampfes verschaffen den Zuschauern Orientierung in einer für Europa richtungsweisenden Wahl. In einem sonntäglichen Dossier widmet sich das Journal jeweils einem einzelnen Land Europas und zeigt auf, welches europäische Thema die Menschen im Hinblick auf die Wahlen momentan bewegt.



Am Wahlabend selbst (Sonntag, 26. Mai) wird das Journal die Wahl und ihre Bedeutung für Europa in einer ausführlichen Sondersendung einordnen. Auch die jungen "Wählerinnen und Wähler von morgen" kommen nicht zu kurz: Das "ARTE Journal Junior" (Mo - Fr 07.35 Uhr) wird mit Reportagen und erklärenden Elementen die Bedeutung der Europawahlen für jeden Einzelnen vermitteln.



Europa 2019: Das digitale Magazin für die Europawahlen > arte.tv/europa



Mit "Europa 2019" hat ARTE rund 100 Tage vor den Europawahlen ein digitales Magazin gestartet, das in den Monaten vor der Europawahl die zentrale Anlaufstelle für Information, Orientierung und Austausch zur Wahl im Web und auf den Social-Media Kanälen vor ARTE darstellt. Das "Europa 2019"-Team weckt mit kurzweiliger Aufbereitung und originellem Stil Interesse für europäische Themen, so auch im Beitrag "Spitzenkandidaten: Worum geht's wirklich?": http://ots.de/ImBTXg



