Die Nachfrage nach Elektroautos bleibt hinter den Erwartungen zurück. SPD-Fraktionsvize Bartol will Förderprogramme nun reformieren und verlängern.

Der im Juni auslaufende Zuschuss in Höhe von 4.000 Euro beim Neukauf eines Elektro-Autos sollte nach Vorstellungen in der SPD deutlich verlängert und umgestaltet werden. "Die Kaufprämie für Elektro-Autos sollte um zehn Jahre verlängert werden, damit alle Beteiligten Planungssicherheit haben", sagte der Vizevorsitzende der Bundestagsfraktion, Sören Bartol, am Donnerstag der Nachrichtenagentur Reuters.

"Wenn wir die Elektromobilität auf die Straße bringen wollen, brauchen wir die Prämie weiterhin. Dabei sollte der Kaufzuschuss stärker nach der Reichweite der Fahrzeuge gestaffelt werden." Das Bundeswirtschaftsministerium will nach Angaben einer Sprecherin "in Kürze" veröffentlichen, wie mit dem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...