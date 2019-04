Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Travelers nach Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 141 US-Dollar belassen. Die Preise in der Schaden-Unfall-Versicherung und auch die allgemeine Wettbewerbssituation hätten sich verbessert, hieß es in einer ersten Einschätzung am Donnerstag./bek/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.04.2019 / 13:07 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN US89417E1091

AXC0230 2019-04-18/17:24