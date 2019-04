Schwindende Konjunktursorgen haben den Markt wieder zuversichtlicher gemacht, die gute Laune blieb in der verkürzten Handelswoche erhalten.



Welche konjunkturellen Signale dabei besonders im Blick waren, wie die Berichtssaison in den USA angelaufen ist, was aus dem Thema Bankenfusion wurde und welche Einzelwerte im Fokus standen, darüber reden Franziska Schimke und Viola Grebe in dieser Ausgabe von "Die Woche". Außerdem gibt es den gewohnten Blick auf die Termine der kommenden Woche.