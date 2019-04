Der Markt ist vor Ostern gut gelaufen. Wie könnte es nun weitergehen und was heisst das für Anleger?



Der Dax setzte sich deutlich von der 12.000er Marke ab, stieg sogar über 12.200 Punkte: was hat die gute Laune ausgelöst? Patrick Kesselhut von der Commerzbank blickt im Gespräch mit Moderatorin Viola Grebe auf schwindende Konjunktursorgen, lockere Notenbanken und die Berichtssaison in den USA. Wie es für den DAX in der nächsten Zeit laufen könnte und wie Anleger sich dafür positionieren können, mehr dazu in dieser Ausgabe von Zertifikate Aktuell.