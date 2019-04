Die Baader Bank hat die Einstufung für Deutsche Post nach grünem Licht des Regulierers für höhere Portogebühren auf "Buy" mit einem Kursziel von 46 Euro belassen. Diese dürften den Umsatz des Logistikkonzerns um geschätzte 2,8 Milliarden Euro erhöhen, schrieb Analyst Christian Obst in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Hierbei dürfte es sich zuvorderst um privaten Briefverkehr handeln. Es sei dies ein weiterer Schritt, um die Ziele für 2020 zu realisieren./bek/la Veröffentlichung der Original-Studie: 18.04.2019 / 16:06 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0088 2019-04-18/18:02

ISIN: DE0005552004