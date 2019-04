Fondssparpläne: Der BVI analysiert regelmäßig die Wertentwicklung der Fonds aus den verschiedenen Assetklassen. Manche Sparer konnten in den Zeitraum das Vermögen verdoppeln.Fondssparpläne sind perfekt dazu geeignet, um regelmäßig kleinere Beträge zu sparen. Denn nicht jeder hat einen größeren Betrag für eine Einmalanlage zur Hand. So geht monatlich der zwei- oder dreistellige Betrag vom eigenen Konto ab und wird in einen Fonds investiert. Nach Jahren hat sich eine stolze Sparsumme angesammelt, auf der zusätzlich die erwirtschaftete Rendite des Fonds hinzukommt. Der Verband der Deutschen Fonds-Industrie BVI führt seit einiger Zeit eine Wertentwicklungsstatistik. Dort können Anleger sehen, welche Fonds in den letzten Jahren jeweils in der Kategorie Einmalanlage als auch in der Kategorie Sparplan wie performen konnten. Ausgegangen wird von einer monatlichen Sparrate von 100 Euro. Bei den Sparplänen konnte mit dem Stichtag 31. März 2019 nach Assetklasse am meisten die Sparte Aktienfonds Nordamerika in den letzten Jahren erwirtschaften. Diese Fonds lagen im Durchschnitt bei einem Rückfluss von 20.005 Euro, mit dem Anleger das Vermögen um 8.000 Euro steigern konnten. Gleich danach folgt die Kategorie Aktienfonds Deutschland Small & Mid Cap, welche im Schnitt ein Plus von insgesamt rund 64 Prozent in zehn Jahren herausholen konnte. Weniger gelohnt haben sich Aktienfonds Rohstoffe/Energiewerte, welche durchschnittlich sogar negativ performed haben und mit 10.459 Euro unter dem eingezahlten Betrag lagen.

Den vollständigen Artikel lesen ...