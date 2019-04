Xi'an, China (ots/PRNewswire) - Die 9. Western China International Logistics Industry Expo (die Expo), die wichtigste Zusammenkunft von Führungskräften und Experten der Transport- und Logistikbranche in China, sowie die 16. China International Logistics Week haben einen Dialog angeregt, um die Stadt Xi'an in der chinesischen Provinz Shaanxi als internationales Transport- und Logistikzentrum entlang Chinas neuer Seidenstraße (BRI) zu positionieren. Die einwöchige Expo wird gemeinsam mit dem Hafen von Qingdao ausgerichtet. Sie will einen Beitrag leisten, um Logistikplattformen, Kanäle und Netzwerke für die Stadt aufzubauen, indem eurasische Länder über neue Infrastrukturprojekte für Transport und Logistik vernetzt werden.



An der Expo nehmen unter anderem Unternehmen aus der Logistik- und Smart Transportation-Branche teil. Dabei präsentieren sich zehn Sektoren, beispielsweise Technologie, Anlagen und Plattformen, Hafenentwicklung, Schienenbau und Smart Transportation.



Die Entwicklung von Handel, Logistik und zugehörigen Dienstleistungen spielt eine entscheidende Rolle, um Xi'ans nachhaltige wirtschaftliche und gesellschaftliche Entwicklung im Rahmen der Seidenstraßeninitiative vorwärtszubringen. In diesem Jahr legt die Expo den Schwerpunkt auf globale Ressourcen und Perspektiven. Es geht um die effiziente Vernetzung von China mit internationalen Logistikunternehmen, beispielsweise durch Optimierung von Transportwegen, weltweite Koordination oder gemeinsame Wirtschaftszonen.



"Wir sehen enormes Potenzial für chinesische Städte wie Xi'an bei der Entwicklung des Logistik- und Transportsektors, von Infrastruktur bis Dienstleistungsspektrum. Die BRI bietet uns beispiellose Chancen", sagte ein Funktionär der Western China International Logistics Industry Expo. "Bei der Expo kommen Spitzenvertreter und führende Unternehmen der Branche zusammen, um ihre kollaborativen Erfahrungen auszutauschen und die Chancen zu nutzen, die sich durch die BRI auftun. Außerdem geht es darum, unsere Partner in Wirtschaft und Politik von diesen Vorteilen zu überzeugen."



Mit dem Wachstum des Binnenmarkts profitieren die Sektoren auch von neuen Geschäftsperspektiven. In den vergangenen Jahren wurden Themen wie Kostenstruktur und multimodaler Transport adressiert. Jetzt ist die Stadt bestrebt, auf Basis der neuen Seidenstraße die Kooperation in der Logistik voranzubringen. Zu diesem Zweck sollen die operative Effizienz insgesamt verbessert und Logistiksysteme restrukturiert werden. Durch einen praktischen Ansatz soll ein faires und transparentes Marktumfeld geschaffen werden, damit die Akteure ihre Lieferketten aufbauen können.



Ein Thema bei der Expo war auch der Einsatz intelligenter Logistiktechnologie. Die Stadt wird in den nächsten 10 Jahren von der landesweiten Entwicklung profitieren. Ihr Logistiksektor kann dazu beitragen, dass in China und entlang der neuen Seidenstraße ein System mit optimaler Ressourcenzuteilung und Servicequalität entsteht. Mit intelligenten Technologien wie IoT, 5G, künstlicher Intelligenz und Cloud-Computing lassen sich die gesellschaftlichen und transaktionsbasierten Kosten quer durch die Logistikkanäle, Zentren und Netzwerke reduzieren.



Weitere Informationen zu der Expo finden Sie unter http://www.xa.gov.cn/ptl/index.html



Informationen zur Western China International Logistics Industry Expo



Die Western China International Logistics Industry Expo (die Expo) wurde 2010 von der kommunalen Volksregierung von Xi'an als Antwort auf die Prioritäten des Staatsrats und des Handelsministeriums der Volksrepublik China ins Leben gerufen. Die Expo ist die wichtigste Zusammenkunft von Führungskräften und Experten der Transport- und Logistikbranche in China.



Foto - https://mma.prnewswire.com/media/873935/Municipal_Government_EXPO.jpg



OTS: XI'an Municipal Government newsroom: http://www.presseportal.de/nr/132143 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_132143.rss2



Pressekontakt: Weifeng Jiang +86 18991105999 649858560@qq.com