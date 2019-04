ZÜRICH (Dow Jones)--Am Schweizer Aktienmarkt haben die Anleger am Donnerstag etwas durchgeatmet. Nach drei Tagen mit Aufschlägen nahmen sie in kleinerem Ausmaß Gewinne mit, dies zumal nun eine längere Handelspause ansteht, denn am Karfreitag und Ostermontag bleiben die Börsen geschlossen. In den kommenden Wochen dürfte dann verstärkt die Berichtsaison in den Blick geraten, die in den USA schon auf Hochtouren läuft. Die Erwartungen sind diesmal etwas niedriger gehängt, auch wenn einige Experten meinen, dass sich nach dem ersten Quartal eine Erholung abzeichnen könnte. Der SMI verlor 0,3 Prozent auf 9.571 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 13 Kursgewinner und sechs -verlierer gegenüber, unverändert schloss eine Aktie. Umgesetzt wurden 60,5 (zuvor: 79,32) Millionen Aktien.

Hauptthema bei den Einzelwerten waren die Umsatzzahlen von Nestle. Der Nahrungsmittelkonzern hat mit einem organischen Wachstum von 3,4 Prozent die Erwartungen des Markts übertroffen. Zudem kommt der Konzern mit dem Umbau voran. "Nach Danone ist Nestle der zweite Konzern aus der Branche, der überzeugende Zahlen vorgelegt hat", so ein Marktteilnehmer. Analysten äußerten sich fast durchweg positiv. Die Experten von CFRA haben die Aktie zwar von Kaufen auf Halten gesenkt, begründen dies aber ausschließlich damit, dass die Aktie schon sehr stark nach oben gelaufen ist. Am Donnerstag stieg der Wert um weitere 0,8 Prozent.

Noch stärker rückten Lonza nach Geschäftszahlen vor. Die Aktie verteuerte sich um 2,2 Prozent und führte damit den SMI an. Andere Pharmawerte setzten ihre Schwäche fort. Die Titel der Branche leiden unter möglichen veränderten politischen Vorgaben in den USA. Von Seite der Demokraten wird ein "Medicare-for-all"-Programm gefordert. Novartis fielen um 2,2 Prozent, Roche um 1,1 Prozent und Alcon um 3,4 Prozent.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/raz/cln

(END) Dow Jones Newswires

April 18, 2019 11:42 ET (15:42 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.