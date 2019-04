IDEMIA, der weltweit führende Anbieter im Bereich "Augmented Identity?, ist stolz, von dem portugiesischen Betreiber NOS den Auftrag zur Einführung eines eSIM Subscription Management-Dienstes erhalten zu haben.

Anlässlich der Einführung des eSIM-Dienstes (embedded SIM) auf dem portugiesischen Markt lanciert NOS heute gemeinsam mit IDEMIA einen kommerziellen eSIM Subscription Management-Dienst für den Verbrauchermarkt. Dieser Dienst basiert auf dem Konzept des physischen Gutscheins, der in Zukunft zu einem digitalen Gutschein weiterentwickelt werden soll.

Als wichtiger Akteur auf dem Telekommunikationsmarkt und Vorreiter im Bereich der digitalen Revolution ist IDEMIA bestrebt, Kunden von Mobilfunkbetreibern sichere und komfortable Dienste zugänglich zu machen. Die von IDEMIA an NOS gelieferten eSIM-Managementlösungen bieten sofort verfügbare, digitale Konnektivität, damit Nutzer ohne langwierige Einrichtung jedes elektronische Gerät vernetzen und im Rahmen ein und desselben Mobilfunkabonnements mehrere Geräte zuordnen können.

eSIM bietet ein optimiertes Benutzerhandling im Hinblick auf die Verwaltung von Funkverbindungen für Unternehmen. Laut ABI Research werden die Verkaufszahlen für eSIM-fähige Geräte von 224 Millionen im Jahr 2018 auf knapp 700 Millionen bis 2022 ansteigen.

Die Technologie beinhaltet:

Einen Abonnement-Manager (SM-DP+)

Einen Gutschein mit einem QR-Code, den der Endnutzer einscannt, um das Gerät zu aktivieren

Professionelle Dienste zur Unterstützung der Integration in NOS-Systeme

Unterstützung und Wartung für 3 Jahre

Fabien Jautard, Executive Vice-President des Geschäftsbereichs Mobile Operators bei IDEMIAerklärt: "IDEMIA fühlt sich besonders geehrt, dass NOS Comunicaçöes, der führende Mobilfunkbetreiber in Portugal, unsere neuste eSIM-Managementlösung ausgewählt hat. IDEMIA verfügt über weltweite Erfahrung und bietet mit eSIM die perfekte Lösung, um einen nahtlosen Service für vernetzte Verbraucher sicherzustellen."

Daniel Beato, Leiter der Abteilung B2C Product Marketing bei NOS, kommentiert: "NOS ist stolz, als erster Mobilfunkbetreiber einen kommerziellen eSIM Subscription Management-Dienst anzubieten. Die Partnerschaft mit IDEMIA, die Fähigkeit, die Lösung innerhalb kürzester Zeit bereitzustellen, und die nachgewiesene Erfahrung des Unternehmens im Bereich der eSIM-Managementfunktionen waren ausschlaggebend für den Prozess."

Über IDEMIA

IDEMIA, der weltweit führende Anbieter im Bereich "Augmented Identity?, stellt eine vertrauenswürdige Umgebung bereit, in der Bürger und Verbraucher gleichermaßen in der Lage sind, ihre täglichen Aktivitäten (wie z. B. Bezahlen, Vernetzen, Reisen und Wählen) sowohl in der physischen als auch in der digitalisierten Welt auszuführen.

Die Sicherung unserer Identität ist in der Welt, in der wir heute leben, von allergrößter Bedeutung. Mit unserem entschiedenen Eintreten für "Augmented Identity?, eine Identität, die für Privatsphäre und Vertrauen sorgt und sichere, authentifizierte und verifizierbare Transaktionen gewährleistet, definieren wir die Art und Weise neu, wie wir denken, wie wir produzieren und wie wir eines der wichtigsten Güter unsere Identität für Personen oder Objekte nutzen und schützen, und zwar immer und überall dort, wo es um Sicherheit geht. Wir stellen "Augmented Identity? für internationale Kunden aus den Sektoren Finanzen, Telekommunikation, Identitätsdienste, öffentliche Sicherheit und IoT bereit.

IDEMIA beschäftigt 13 000 Mitarbeiter weltweit und hat Kunden in 180 Ländern.

Weitere Informationen finden Sie unter www.idemia.com Folgen Sie der @IDEMIAGroup auf Twitter.

Über NOS

NOS ist der größte Anbieter von Kommunikations- und Unterhaltungsdiensten in Portugal. Das Unternehmen bietet Fest- und Mobiltelefone der neusten Generation sowie Fernseh-, Internet-, Sprach- und Datendienste für alle Marktsegmente an. NOS ist führend in den Bereichen Pay TV, Breitbanddienste der neusten Generation und Filmverleih. Im Business-Segment hat sich das Unternehmen mit einem breiten Produkt- und Serviceportfolio als nachhaltige Alternative für das Breitengeschäft sowie für Firmenkunden etabliert. Das Angebot umfasst maßgeschneiderte Lösungen für jeden Sektor und Unternehmen jeder Größe und wird durch IKT- und Cloud-Dienste abgerundet. NOS ist im portugiesischen Börsenindex notiert (PSI-20) und hat über 4,8 Millionen Mobilfunkkunden, 1,6 Millionen Fernsehkunden, 1,8 Millionen Festnetzkunden und 1,4 Millionen Kunden mit kabelgebundenem Breitband-Internet. Weitere Informationen finden Sie unter: http://www.nos.pt/institucional

