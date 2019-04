Das hat die BSNgine heute ausgewiesen.DOC: DO&CO am 18.4. 3,10%, Volumen 67% normaler Tage , ANDR: Andritz am 18.4. 2,29%, Volumen 123% normaler Tage , WIE: Wienerberger am 18.4. 1,97%, Volumen 113% normaler Tage , SPI: S Immo am 18.4. -0,51%, Volumen 73% normaler Tage , VOE: voestalpine am 18.4. -0,46%, Volumen 89% normaler Tage , FACC: FACC am 18.4. -0,54%, Volumen 42% normaler Tage , ATX: +0,27% Aktie Symbol SK Perf. DO&CO DOC 76.500 3.10% Andritz ANDR 43.740 2.29% Wienerberger WIE 20.740 1.97% voestalpine ...

Den vollständigen Artikel lesen ...