München (pta030/18.04.2019/17:55) - amalphi meldet geprüfte Finanzkennzahlen für das Geschäftsjahr 2018



München, 18. April 2019: Die amalphi ag meldet mit ihrem Jahresabschluss 2018 geprüfte Finanzkennzahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr. Der Konzernumsatz im Geschäftsjahr 2018 belief sich auf TEur 2.060 (Vorjahr: TEur 1.931), was einer Steigerung von ca. 5 % entspricht. Das angestrebte Umsatzziel von TEur 2.700 wurde damit verfehlt. Ursächlich für die Abweichung sind primär Verschiebungseffekte von Aufträgen, deren Eingang ursprünglich für das zweite Halbjahr 2018 erwartet worden war. Hiervon wurde ein Volumen von TEur 300 inzwischen im ersten Quartal 2019 realisiert, Aufträge in Höhe von weiteren TEur 300 werden voraussichtlich im zweiten Quartal 2019 eingehen. Obwohl die Personalkosten mit TEur 1.300 (Vorjahr TEur 1.365) reduziert werden konnten und die sonstigen Kosten stabil geblieben sind, hat sich das betriebliche Ergebnis (EBIT) im Jahr 2019 mit TEur -730 gegenüber dem Vorjahr (Vorjahr TEur -540) verschlechtert. Grund hierfür sind die in 2018 deutlich höher ausgefallenen direkten Kosten in Höhe von TEur 940 (Vorjahr TEur 625). Diese stammen überwiegend aus der Nutzung von externen Dienstleistern, auf die aufgrund eigener Kapazitätsengpässe zurückgegriffen werden musste. Diese Engpässe sind inzwischen behoben.



Ausblick 2019



Die Gesellschaft geht davon aus, dass das relevante Marktvolumen stabil bleiben wird, allerdings gilt dies auch für den zunehmenden Preis- und Margendruck. Die Gesellschaft plant für 2019 eine Umsatzsteigerung auf TEur 2.800 (+36 %), wozu insbesondere auch die Umsätze beitragen werden, die sich aus dem Geschäftsjahr 2018 in das Jahr 2019 verschoben haben. So ist der Umsatz (ungeprüfte Zahlen) im ersten Quartal 2019 um fast 40 % auf TEur 591 (Vorjahr TEur 425) gestiegen. Der Vorstand erwartet, dass das Geschäftsjahr 2019 trotz aller politischen und makroökonomischen Risiken mit einem Jahresüberschuss abgeschlossen werden kann. Der komplette Jahresabschluss wird Mitte Mai auf der Internetseite unter http://www.amalphi.de/finanzberichte.html veröffentlicht. Über amalphi



Die amalphi ag wurde 2003 gegründet und ist ein herstellerunabhängiger Spezialanbieter von Multi-Vendor-Wartungskonzepten für den professionellen IT-Anwender. Das Wartungskonzept wird für Geräte aller namhaften IT-Hersteller angeboten (TPM: Third-Party-Maintenance). amalphi konzentriert sich dabei auf den Vertrieb und die Qualitätssicherung ihrer Dienstleistungen, während die technische Wartungsleistung durch weltweit aufgestellte externe Serviceprovider erbracht wird.



Kontakt: Investor Relations amalphi AG, Uhlandstrasse 3, 80336 Müchen, ir@amalphi.de



Aussender: amalphi ag Adresse: Uhlandstrasse 3, 80336 München Land: Deutschland Ansprechpartner: Peter Biewald Tel.: +49 89 9974290 10 E-Mail: ir@amalphi.de Website: www.amalphi.de



ISIN(s): DE0008131350 (Aktie) Börsen: Basic Board in Frankfurt, Freiverkehr in Düsseldorf; Freiverkehr in Berlin



