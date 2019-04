Die Wiener Börse hat die verkürzte Handelswoche vor den Osterfeiertagen mit Kursgewinnen beendet. Der ATX stieg um 9,04 Punkte oder 0,27 Prozent auf 3 301,38 Einheiten. Der heimische Leitindex verzeichnete damit den achten Handelstag in Folge Kursgewinne. Seit Jahresbeginn ist der ATX um über 20 Prozent gestiegen. Am heutigen Handelstag zeigte er sich zunächst deutlich schwächer und lag zwischenzeitlich bis zu 1,31 Prozent im Minus, drehte am Nachmittag aber noch ins Plus.

An den europäischen Leitbörsen hat sich die Stimmung im Tagesverlauf ebenfalls aufgehellt. Unterstützung kam vom Devisenmarkt, wo der Euro deutlich abwertete, was wiederum die Exportaussichten der Unternehmen im Währungsraum verbessert. Unter Druck gekommen war die Gemeinschaftswährung nach der Veröffentlichung von enttäuschenden Daten zur Unternehmensstimmung: Der Einkaufsmanagerindex für die Eurozone ist im April überraschend gesunken.

Unterstützung für ATX lieferten vor allem die Kursgewinne der Aktien von Andritz (plus 2,29 Prozent auf 43,74 Euro) und Wienerberger (plus 1,97 Prozent auf 20,74 Euro). Noch deutlicher nach oben ging es nur für die im Leitindex deutlich geringer gewichteten Anteilsscheine von Do&Co mit einem Plus von 3,10 Prozent auf 76,50 Euro. Die Titel erholten sich damit etwas von ihren deutlichen Verlusten vom Mittwoch, als sie 3,39 Prozent eingebüßt hatten./dkm/sto/APA/fba

