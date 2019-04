Phyton Biotech, ein deutsch-amerikanisches Unternehmen aus dem Bereich der Plant Cell Fermentation (PCF), und AqVida, ein deutscher Hersteller von Fertigformulierungen (Finished Dosage Formulation, FDF) für die Onkologie, geben heute bekannt, dass sie die europäische Zulassung des EDQM (European Directorate of Quality Medicines Europäisches Direktorat für die Qualität von Arzneimitteln) für das injizierbare FDF Paclitaxel von AqVida erhalten haben.

Phyton Biotech ist der weltweit führende Hersteller des Paclitaxel-Wirkstoffs unter Anwendung seines proprietären PCF-Verfahrens. Im Rahmen der strategischen Partnerschaft mit AqVida wird Phyton Biotech exklusiver Lieferant von Paclitaxel-Wirkstoff für die generische Formulierung Taxol von AqVida sein, die in der neuen hochmodernen Produktionsstätte für injizierbaren Arzneimittel von AqVida in Dassow in Mecklemburg-Vorpommern hergestellt wird. Für die Herstellung von AqVidas generischen Onkologieprodukten zur Behandlung gängiger Krebsarten wird die hochmoderne Roboter-Fertigungslinie von AqVida, die für die Abfüllung von zytotoxischen Injektionspräparaten entwickelt wurde, eingesetzt.

"Wir haben uns für Phyton entschieden, weil das Unternehmen im Vergleich zu natürlich extrahierten oder halbsynthetisch hergestellten Alternativen eine qualitativ hochwertige fermentationsbasierte Wirkstoffproduktion anbietet", sagt Wolfgang Heinze, CEO von AqVida. "Die Zulassung unserer injizierbaren Paclitaxel-Fertigfomulierung durch das Europäische Direktorat für die Qualität von Arzneimitteln ist ein wichtiger Meilenstein für unser Unternehmen."

AqVida ist anerkannt für sein innovatives und breites Portfolio an generischen Onkologiemedikamenten und ist ein führender deutscher Anbieter von Onkologiemedikamenten, der seine Produkte weltweit vertreibt.

"Wir sind stolz darauf, mit AqVida zusammenzuarbeiten und die Erweiterung der Onkologie-Produktlinie zu unterstützen", sagt Colin Marr, President von Phyton Biotech. "Phyton arbeitet stets mit vertrauenswürdigen Pharmapartnern zusammen, die es sich zum ziel gesetzt haben, die Qualität von Onkologieprodukten zu verbessern."

Über Phyton Biotech

Phyton Biotech, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von DFB Pharmaceuticals, ist weltweit führend auf dem Gebiet der Plant Cell Fermentation (PCF)-Technologie und bietet umfassende Dienstleistungen für die Entwicklung und Vermarktung von pflanzlichen Molekülen, Extrakten und rekombinanten Produkten für die pharmazeutische, CTM-, Kosmetik-, Agrar- und Lebensmittelzutatenindustrie. Mit PCF bietet Phyton Biotech einen zeit-, risiko- und kostenoptimierten Weg zu wirtschaftlich rentablen Produktionsprozessen und überwindet die Grenzen, die sich oft bei der herkömmlichen Pflanzenextraktion und der chemischen Synthese ergeben.

Als Biotechnologieführer mit zertifizierten GMP-Anlagen in Deutschland und Kanada kann Phyton Biotech auf eine positive Erfolgsgeschichte bei der Entwicklung und Implementierung innovativer Auftragsentwicklungslösungen für Kunden auf der ganzen Welt verweisen. Das Unternehmen ist heute der weltweit größte Hersteller von Paclitaxel und Docetaxel über PCF und verfügt über die Kapazitäten, um mehr als ein Drittel der weltweiten Nachfrage nach diesen kritischen Wirkstoffen zu decken. Weitere Informationen fginden Sie auf phytonbiotech.com.

Über AqVida

AqVida ist ein deutscher Arzneimittelhersteller von injizierbaren Fertigformulierungen. Das Unternehmen ist voll und ganz auf die Entwicklung, Registrierung, Herstellung und den Vertrieb von injizierbaren Fertigformulierungen vor allem für den Onkologiebereich - ausgerichtet und spezialisiert. Es hat ein Portfolio von injizierbaren generischen Onkologiemedikamenten zur Behandlung der häufigsten Krebsarten entwickelt. Die Expertise von AqVida im Bereich generischer Onkologieprodukte hat das Unternehmen zu einem führenden Partner der Pharmaindustrie gemacht.

