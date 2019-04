IRW-PRESS: Organic Flower Investments Group Inc.: Organic Flower erwirbt die kanadischen Exklusivrechte an einer revolutionären Flaschenverschlusstechnologie mit Abgabemechanismus

VANCOUVER, British Columbia, 18. April 2019 - Organic Flower Investments Group Inc. (CSE: SOW)(FWB: 2K6)(OTC: QILFF) (Organic Flower oder OFIG oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen eine verbindliche Absichtserklärung (LOI), datiert mit 17. April 2019, zum Erwerb der Exklusivrechte an einem Portfolio von revolutionären Cannabisgetränkeprodukten und dem dazugehörigen geistigen Eigentum (IP) unterzeichnet hat. Mit diesem Erwerb sichert sich Organic Flower die Position des einzigen kanadischen Produktions- und Vertriebsunternehmens, das über eine innovative Verschlusskappentechnologie für seine Getränke verfügt, die mit einem patentrechtlich geschützten Cannabinoid-Abgabemechanismus ausgestattet ist.

Die revolutionäre Flaschenverschlusstechnologie

Die von Organic Flower hergestellten cannabishaltigen Getränke werden von einer patentierten Flaschenverschlusstechnologie in pharmazeutischer Qualität sowie einem modernen Abgabemechanismus profitieren, die den Endkunden die optimale Wirksamkeit der Getränkeinhaltstoffe zusichern. Bei dieser intuitiven Technologie werden durch das einfache Drehen des Verschlusses hochwertige Cannabinoide in konserviertem Zustand mit einem Sortiment von abgefüllten Flüssigkeiten vermischt; so wird sichergestellt, dass das Getränk seine gesamte Bandbreite von funktionellen Vorzügen erst entfaltet, wenn der Konsument das Getränk genießt.

Der moderne Abgabemechanismus ist derzeit für die Anwendung in der Gesundheitsversorgung und Pharmazie zertifiziert; Organic Flower erhofft sich damit, Vorreiter eines höheren Branchenstandards in puncto Qualität zu werden. Der Abgabemechanismus besteht aus einem patentierten, luftdichten und feuchtigkeitsbeständigen Flaschenverschluss, in dem flüchtige Inhaltsstoffe wie Cannabinoide, Antibiotika, Probiotika, Vitamine und Mineralstoffe geschützt aufbewahrt werden und für eine optimale Haltbarkeit der in Flaschen abgefüllten Aufgussgetränke sorgen. Durch den Verschluss mit Abgabemechanismus ist im Vergleich zu bereits gemischten Getränken, bei denen die Nährstoffe relativ rasch verloren gehen, eine deutlich höhere Wirksamkeit der Nährstoffe gewährleistet.

Nach fünf Jahren intensiver Forschung und Entwicklung mit Investitionen in Höhe von 30 Millionen Dollar wird Organic Flower diese Exklusivrechte an einer patentrechtlich geschützten Verschlusstechnologie mit Abgabemechanismus bestmöglich nutzen, um den nordamerikanischen Markt für cannabinoidhaltige Getränke zu revolutionieren.

Organic Flower plant, mit drei Kernrezepturen - Energy, Relax und Recover- sorgfältig kuratierte Getränkemischungen zur Steigerung des physischen und psychischen Leistungsvermögens anzubieten. Das Unternehmen hat diese fortschrittliche Verschlusstechnologie mit markterprobten Rezepturen kombiniert, um daraus Getränke zu entwickeln, die der Branche für cannabishaltige Getränke einen echten Innovationsschub bescheren.

Organic Flower will mit seinem Aufgussgetränk ein ultimatives Geschmackserlebnis überzeugen und gleichzeitig jene Eigenschaften ansprechen, die bei den Konsumenten im Vordergrund stehen:

- POTENZ: Die Wirkstärke von Nährstoffen wird durch Hitze, Feuchtigkeit und Licht stark beeinträchtigt. Der Verschluss schützt die Aktivität der potenten Cannabiswirkstoffe und sorgt dafür, dass sie ihre Wirkstärke nicht verlieren.

- WIRKSAMKEIT: In Verbindung mit den von Experten entwickelten Rezepturen werden nur wissenschaftlich fundierte aktive Inhaltsstoffe mit hoher Wirkung in Premiumqualität verwendet.

- FRISCHE: Die markenrechtlich geschützten Flaschengetränke überzeugen mit einer frischen Geschmacksnote, vollem Aroma und ansprechenden Farbe. Vor Licht und Feuchtigkeit geschützt, bieten sie das perfekte Geschmackserlebnis.

Joel Dumaresq, Chief Executive Officer von Organic Flower, meint: Wir sind stolz darauf, unsere Hauptinhaltstoffe äußerst sorgfältig auszuwählen. So stellen wir sicher, dass unsere Kunden ein Produkt von höchster Qualität erhalten und unsere Getränke ihren typischen Charakter und ihre volle Wirkung für den optimalen Genuss entfalten. Laut Prognosen wird der Markt für cannabinoidhaltige Getränke in den nächsten vier Jahren die 600-Millionen-US-Dollar-Marke knacken https://www.prnewswire.com/news-releases/data-projects-the-cannabis- infused-beverage-market-to-reach-usd-600-million-within-4-years-8859 13275.html

. Der Erwerb der Exklusivrechte an einer revolutionären Cannabisgetränkelinie samt der dazugehörigen IP für ganz Kanada bietet OFIG die Chance, sich einen bedeutenden Marktanteil in Kanadas aufstrebender Aufgussgetränkebranche zu sichern.

Nach Abschluss der Transaktion wird Organic Flower 9,166 Millionen Stammaktien - basierend auf dem fünftägigen volumengewichteten Durchschnittskurs der Stammaktien von OFIG für die fünf Handelstage vor der Bekanntgabe der definitiven Vereinbarung - begeben.

Die exklusive Lizenzvereinbarung hat zunächst eine Laufzeit von 10 Jahren. Organic Flower kann die exklusive Lizenzvereinbarung im Anschluss um weitere 10 Jahre verlängern. Das Unternehmen muss nach Abschluss der Transaktion unter Umständen Vermittlungsprovisionen zahlen.

ÜBER ORGANIC FLOWER INVESTMENTS

Organic Flower nutzt strategische Beziehungen, eigene Investitionen und exklusive Partnerschaften mit herausragenden internationalen Cannabiszüchtern und -formulierern für die Entwicklung erstklassiger Produkte und Marken, die über unsere globale Präsenz vermarktet und vertrieben werden.

Über seine 100-Prozent-Tochtergesellschaft Delta Organic Cannabis Corp. (DOC) nimmt Organic Flower eine der größten und effizientesten Cannabisanlagen der Welt in Betrieb. Organic Flower hat die Kontrolle über 44.852.040 Stammaktien von Agra Organics International Inc. (Agra), was 10,12 Prozent des emittierten und ausstehenden Aktienkapitals von Agra auf nicht verwässerter Basis entspricht.

