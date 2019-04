Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - PAION: Gute Nachrichten für die Aktionäre - Aktienanalyse Das Biotechunternehmen PAION (ISIN: DE000A0B65S3, WKN: A0B65S, Ticker-Symbol: PA8) hat einen wichtigen Meilenstein erreicht: Der US-Vertriebspartner Cosmo hat bei der FDA die Zulassung von PAIONs Narkosemittel Remimazolam in der Kurzsedierung beantragt, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...