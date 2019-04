Vor rund zwei Monaten, Anfang Februar 2019, schrieb ich hier zuletzt über Daimler (WKN: 710000). Der Grund waren die seinerzeit vorgelegten Geschäftszahlen, die alles andere als gut ausgefallen waren. Trotz der eher schwachen Geschäftszahlen bezeichnete ich die Aktie im Fazit jedoch als Halteposition. Denn im besten Fall könnte der Titel bis auf 60,00 Euro steigen und darüber hinaus gebe es ja auch noch eine recht ordentliche Dividende.

Ich gebe es ganz offen zu, dass ich seinerzeit bei der Bewertung der Aktie ein wenig in einem Dilemma steckte. Denn einerseits war und bin ich kein großer Fan des Konzerns, der in den letzten zwei Jahrzehnten in meinen Augen sehr schlecht gemanagt wurde. Andererseits war aber in der Aktie bereits so viel Negatives eingepreist, dass stark fallende Kurse eben auch nicht mehr wirklich vorstellbar erschienen.

Aus diesem Dilemma befreite ich mich eben mit der Bewertung, dass die Aktie in meinen Augen eine Halteposition sei - und die dümmste Idee war das sicherlich nicht. Denn zwar sind seit Anfang Februar sicherlich einige Aktien noch besser gelaufen als das Daimler Papier. Aber immerhin gehört der Titel zu den besseren Werten im deutschen Leitindex DAX. Somit war es nicht falsch die Aktie zu halten.

Meine Einschätzung der aktuellen Situation

Als Kursziel habe ich seinerzeit maximal 60,00 Euro in Aussicht gestellt. Gegenwärtig notiert die Aktie mit gut +2% bei 59,28 Euro. Allzu viel Luft ist daher nicht mehr bis zum seinerzeit genannten Kursziel. Wie aber ist die Aktie heute einzustufen? Sollte man, spätestens wenn die Marke von 60,00 Euro erreicht oder überschritten wird, die Gewinne realisieren und verkaufen? Oder geht da vielleicht noch mehr?

Nun, grundsätzlich bin ich natürlich auch kein Hellseher und kann falsch liegen. Allerdings sieht die Aktie - wie auch die Papiere der beiden innerdeutschen Konkurrenten BMW und Volkswagen (VW) - gar nicht so schlecht aus. Dies ist durchaus etwas überraschend, denn generell befindet sich die deutsche Automobilindustrie noch längst nicht wieder auf dem aufsteigenden Ast. Anscheinend glauben ...

