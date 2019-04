Zu den sicherlich größten Erfolgsstories im Internet gehören heute Facebook und Google. Beide Unternehmen haben etwas gemeinsam, denn ihr Erfolg beruht auf dem Verkauf von Online-Werbung. Vor Facebook und Google hießen die beiden größten Erfolgsstories noch Amazon und eBay. Auch diese beiden Unternehmen haben etwas gemeinsam, denn deren Erfolg beruhte auf dem eCommerce. Ein neuer Börsenstar könnte nun ausgerechnet ein Unternehmen werden, dass diese beiden erfolgreichen Geschäftsmodelle miteinander kombiniert: The Trade Desk (WKN: A2ARCV).

Denn bei The Trade Desk handelt es sich um einen Marktplatz, der Anbieter von Werbeplätzen mit Werbekunden zusammen bringen möchte. Er funktioniert dabei ähnlich wie eBay. Sprich: Wer irgendwelche Werbeplätze - das können Werbebanner im Internet, aber durchaus auch Werbeanzeigen in Zeitschriften/Zeitungen sowie Werbespots in Radio oder Fernsehen sein - hat, kann diese auf der Plattform einstellen und Werbekunden können diese dann buchen. Gibt es mehrere Interessenten, bieten diese auf diesen Werbeplatz - und der Höchstbieter gewinnt.

Ein so einfaches wie geniales Geschäftsmodell, das immer besser ins laufen kommt, wie wir nachher noch beim Blick auf die Geschäftszahlen sehen werden. Wichtig zu wissen ist ansonsten noch, dass das Unternehmen von Jeff Green (CEO) und David Pickles (CTO) im Jahre 2009 gegründet wurde. Dabei ist besonders Jeff Green kein Unbekannter in der US-Hightechindustrie, denn er verkaufte seinerzeit (2007) sein Unternehmen AdECN an Microsoft und arbeitete dadurch von 2007 bis 2009 als technischer Account-Manager bei Microsofts MSN in Salt Lake City.

Aktienkursentwicklung seit Börsengang phänomenal

Wie bereits erwähnt, wurde The Trade Desk erst im Jahr 2009 gegründet. Der Börsengang erfolgte dann am 21. September 2016 an der NASDAQ unter dem Kürzel: TTD. Ausgegeben wurden seinerzeit ca. 4,67 Mio. Aktien zum Preis von 18,00 US-Dollar je Aktie, wodurch dem Unternehmen letztlich 84 Mio. US-Dollar (brutto) zuflossen. Inzwischen hat sich der Free Float auf über 44,5 Mio. Aktien erhöht, so dass inzwischen 10x so viele Aktien handelbar sind wie noch zum IPO.

Trotzdem hat sich jedoch der Aktienkurs in den gut 2 ½ Jahren seit dem Börsengang exzellent entwickelt. So notierte die Aktie ...

