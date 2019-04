The following instruments on XETRA do have their last trading day on 18.04.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 18.04.2019



ISIN Name



CA0012641001 AGT FOOD AND INGREDIENTS

CA60870N1006 MOLORI ENERGY INC.

CA86804N1069 SUNVEST MINLS CORP. NEW

GB00B126KH97 DEBENHAMS PLC LS-,0001

US6837451037 OPHTHOTECH CORP. DL-,001

US7677541044 RITE AID DL 1