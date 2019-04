-- Signifikante ökologische Fortschritte gegenüber dem gegenwärtigen R410A und R32 --

Konventionelle Mängel bei gemischten Kältemitteln werden durch eine eigene Technologie zur Optimierung des Wärmetauscherdurchflussvolumens überwunden

Frühzeitige Reaktion auf EU-Verordnungen, die den schrittweisen Abbau von Stoffen mit einem GWP über 150 vorschreiben

91,3 Reduzierung der Auswirkungen auf die globale Erwärmung im Vergleich zu einem früheren Modell für den europäischen Markt

Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems, Ltd., eine Konzerngesellschaft von Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. erstmals weltweit vorgestellt (MHI) (TOKYO: 7011), setzt R454C, ein Kältemittel mit extrem niedrigem Treibhauspotenzial (Global Warming Potential, GWP), in einer Wohnklimaanlage der 1-PS-Klasse ein. Die herkömmlichen Mängel des R454C, wie z. B. die geringere Wärmetauscherleistung, die darauf zurückzuführen ist, dass es sich um ein gemischtes Kältemittel handelt, wurden durch den Einsatz einer eigenen Technologie überwunden, die den Durchfluss des Wärmetauschers und andere Maßnahmen optimiert. Das Unternehmen hat bereits eine Demonstrationseinheit der Wohnklimaanlage mit R454C entwickelt und bereitet die Massenproduktion im Hinblick auf die Markteinführung in Europa vor, wo die Umweltauflagen besonders streng sind.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte.

Residential type air conditioner (Photo: Business Wire)

Das Kältemittel R454C weist ein Ozonabbaupotenzial (ODP) von 0 (Null) und ein GWP von 146 (CO 2 =1) auf. Der letztgenannte Wert ist etwa 1/14 und 1/5 der jeweiligen GWP-Werte von Kältemitteln, die derzeit und am häufigsten in den Klimaanlagen kleiner/mittlerer Größe verwendet werden: R410A (2090) und R32 (675). Die Gesamtauswirkung der Kältemittel der Demonstrationseinheit auf die globale Erwärmung (GWP x Kältemittelvolumen) entspricht einer Reduktion von 91,3 gegenüber dem Niveau des Vorgängermodells von MHI Thermal Systems für den europäischen Markt*1

Weltweite Initiativen zur Eindämmung der globalen Erwärmung wurden im Oktober 2016 mit der Verabschiedung der "Kigali-Änderung" zum Montrealer Protokoll über Stoffe, die zum Abbau der Ozonschicht führen, verstärkt. Benannt nach der Hauptstadt Ruandas, in der sich die Delegierten trafen, schreibt die Kigali-Änderung eine schrittweise Reduzierung der teilhalogenierten Fluorkohlenwasserstoffe (HFKW) vor, Substanzen, die nicht zum Abbau des Ozons führen, aber die globale Erwärmung beeinträchtigen*2. Darüber hinaus haben die Mitgliedsstaaten der Europäischen Union (EU), in denen das Umweltbewusstsein tief verwurzelt ist, seit 2015 die Vorschriften für den Verkauf und die Verwendung von Stoffen, einschließlich HFKW, mit einem GWP-Wert von 150 und höher, die zur globalen Erwärmung beitragen, schrittweise erweitert. Die Entwicklung der weltweit ersten kleinen Wohnraumklimaanlage mit dem Kältemittel R454C durch MHI Thermal Systems ist daher eine führende und positive Reaktion auf diese internationalen Bewegungen.

MHI Thermal Systems wird auch in Zukunft seine Ressourcen in die Entwicklung und Vermarktung von Hochleistungsprodukten mit Kältemitteln mit niedrigem GWP-Anteil investieren und so zum Schutz der globalen Umwelt in allen Märkten beitragen.

Anmerkungen *1: Das Spitzenmodell SRK25ZSX-S mit einer Rohrleitungslänge von 5 m, das das Kältemittel R410A einsetzt *2: Diese Stoffe unterliegen sowohl dem Montrealer Protokoll (1987) als auch dem vorhergehenden Wiener Übereinkommen zum Schutz der Ozonschicht (1985).

