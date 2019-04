Die schweizerische Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Nestle nach Umsatzahlen zum ersten Quartal von 79 auf 84 Franken angehoben, die Einstufung aber auf "Underperform" belassen. Analyst Alan Erskine ließ in einer am Donnerstag vorliegenden Studie sein Bewertungsmodell für die Aktien des schweizerischen Nahrungsmittelkonzerns weitgehend unverändert. Das höhere Ziel reflektiere den gestiegenen Wert der Beteiligung an dem Kosmetikkonzern L'Oreal./la/he Veröffentlichung der Original-Studie: 18.04.2019 / 17:01 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: CH0038863350