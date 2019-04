Tagesgewinner war am Donnerstag Nintendo mit 12,36% auf 309,00 (781% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 17,07%) vor publity mit 5,86% auf 29,80 (735% Vol.; 1W 35,45%) und Cargotec mit 2,29% auf 37,56 (85% Vol.; 1W 3,07%). Die Tagesverlierer: FE Ltd mit -28,57% auf 0,01 (0% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 11,11%), Tele Columbus mit -10,01% auf 1,91 (187% Vol.; 1W 15,52%), Osram Licht mit -5,50% auf 31,10 (275% Vol.; 1W -3,69%)Die höchsten Tagesumsätze hatten Rio Tinto (30377,69 Mio.), BP Plc (21643,59) und GlaxoSmithKline (20458,54). Umsatzausreisser nach oben gegenüber dem 2019er-Tagesschnitt gab es bei Constantin Medien (1446%), Nintendo (781%) und publity (735%). Die beste Aktie in der 1-Monats-Sicht ist GVC Holdings mit ...

