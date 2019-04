In einem Interview mit dem Börse-Online-Schwesterblatt €uro am Sonntag verschärft der Corporate-Governance-Experte vor der Hauptversammlung am kommenden Freitag seine Kritik an der Bayer-Führung. Strenger ist Gründungsmitglied der Regierungskommission Deutscher Corporate Governance Kodex. Von Wolfgang Ehrensberger

Den vollständigen Artikel lesen ...