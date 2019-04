Bielefeld (ots) - Konrad Adenauer jr., Enkel des 1967 gestorbenen gleichnamigen Bundeskanzlers, sieht die Ära Merkel am Ende. "Die Zeit ist reif für einen Wechsel in unserer Regierung." Wenn Merkel zurückträte, müsse sie es plötzlich machen. "Da muss es einen Schnitt geben", sagte der 74-Jährige Notar aus Köln der in Bielefeld erscheinenden Neuen Westfälischen (Freitagausgabe) anlässlich des anstehenden 70. Jahrestages der Verkündigung des Grundgesetzes am 23. Mai durch seinen Großvater. Merkel habe die CDU sozialdemokratisiert, um die Wahlen zu gewinnen. Das hätte nicht sein müssen, so Adenauer. "Man muss Profil zeigen. Dann wird auch eine AfD nicht groß. Deshalb ist es Zeit für Merkel aufzuhören. Nach der Europawahl. Ich war immer ein großer Befürworter von ihr, aber jetzt ist die Zeit reif." Adenauer sieht die CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer als logische Nachfolgerin: "Jetzt wo sie da ist, gibt es nichts anderes."



