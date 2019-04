Die Entwicklung führender Einzelaktien wie Daimler, Allianz und SAP spricht dafür, dass der Dax seine Frühjahrsrally fortsetzt. Nächste Ziele liegen um 12.500 Punkte. Doch vorübergehende Rücksetzer sind möglich.

Wenn Ola Källenius demnächst das Steuer bei Daimler übernimmt, wird es zur größten Umwälzung kommen, seit sich Daimler von dem fehlgeschlagenen Abenteuer mit Chrysler verabschiedet hat. Källenius wird dem Konzern eine neue Struktur unter einer Holding geben, wird das Geschäft um neue Mobilität massiv ausbauen, die Produktpalette in Richtung Elektroantrieb vorantreiben - und bei alldem die Kosten senken. Wenn nur ein Teil dieser Pläne, die Källenius aller Voraussicht nach in der Hauptversammlung am 22. Mai vorstellen dürfte, in den nächsten Jahren Realität wird, sollte Daimler an der Börse weit mehr wert sein als die 63 Milliarden Euro, die das Unternehmen heute auf die Waage bringt.

Meldungen über neue Abgasprobleme bei Daimler verpuffen derzeit an der Börse. Welche Belastungen auf die Stuttgarter zukommen, weil es möglicherweise in noch mehr Fahrzeugen als bisher angenommen Manipulationen gab, lässt sich derzeit nicht genau beziffern. Solange es nicht zu neuen, möglicherweise milliardenschweren Belastungen kommt, hat die Börse dies abgehakt.

Bemerkenswert ist die langfristige Kursentwicklung von Daimler. Die große Abwärtsbewegung setzte nämlich nicht erst mit der allgemeinen Abgasdiskussion ein, die nach dem Skandal um VW im Herbst 2015 begann, sondern begann schon Anfang 2015. Von da an, bis Ende 2018, hat sich Daimler halbiert.

Diese Kurshalbierung, die sich idealtypisch in zwei ähnlichen Phasen abspielte (von 2015 bis 2016 sowie 2018) war die größte Bereinigung des Kurses seit der Finanzkrise. Damit sind nicht nur Abgasprobleme, Branchenumbruch und operative Stockungen abgearbeitet, die Aktie ist nun auch reif für einen längeren Anstieg.

Große Kursverluste allein sind natürlich kein Grund, eine Aktie zu kaufen. Das zeigt im Dax etwa der Fall Bayer. Der desaströse Kursverlauf ist die Antwort des Marktes auf die unglückliche ...

Den vollständigen Artikel lesen ...