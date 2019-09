Rohöl: Massiver Kursanstieg nach Drohnenangriff - hier liegen die nächsten Kursziele

Am Montagmorgen sprangen die Preise für Rohöl der Sorte Brent in der Spitze um rund 20 Prozent in die Höhe. Das bedeutete den steilsten Kursanstieg seit Januar 1991. Auch der Preis für WTI-Rohöl zog massiv an, um rund 16 Prozent, so stark wie zuletzt im Jahr 2001.

Ölproduktion massiv eingebrochen

Grund für die gewaltigen Kursanstiege sind die Drohnenangriffe auf die größte Ölraffinerie Saudi-Arabiens am Wochenende. Durch die Attacken am Samstag wurde eine Fördermenge von rund 6 Mio. Barrel pro Tag bis auf weiteres lahmgelegt. Das entspricht mehr als der Hälfte der täglichen Ölproduktion Saudi-Arabiens.

Die USA wollen helfen

Abhilfe versprechen die USA, die sich im Fall von Engpässen zur Freigabe von nationalen Ölreserven bereit erklärt haben. US-Präsident Donald Trump erklärte am Sonntagabend auf Twitter, dass er - falls erforderlich - die Freigabe genehmigt.

