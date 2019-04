Die Fresenius (WKN: 578560)-Aktie ist eigentlich recht gut ins neue Börsenjahr gestartet. Allein seit Beginn des Börsenjahres stieg das Papier von 43,18 Euro auf zwischenzeitlich 52,42 Euro, was letztlich einem rasanten Plus von 21 % entspricht. Doch seit einigen Tagen scheint die Aktie des Gesundheitskonzerns wieder vermehrt in den Korrekturmodus einzutreten. Aber was sind die Gründe für diese momentane Schwäche? Fundamentale Gründe oder einfach bloß eine technische Erholung? Finden wir es im Folgenden ...

