=------------------------------------------------------------------------------- Corporate News übermittelt durch euro adhoc. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich. =------------------------------------------------------------------------------- Unternehmen Doha/Katar - Die Züblin International Qatar L.L.C., ein Unternehmen der STRABAG- Gruppe, hat den Vertrag über die Planung und den Bau eines Infrastrukturprojekts in Doha, Katar, mit einem Auftragswert von EUR 113 Mio. unterzeichnet. Bis Juli 2021 wird sie eine Abwasserpumpstationsanlage errichten. Die Arbeiten umfassen den Bau des Abwasserpumpschachts mit einer Tiefe von 50 m und einem Durchmesser von 36 m sowie einer geplanten Abwasserpumpleistung von 6 m³/Sekunde. Weiters werden ein vorgelagerter Abwasservorreinigungsschacht mit ähnlicher Tiefe und einem Durchmesser von 24 m einschließlich einer hoch modernen Geruchsbekämpfungsanlage sowie Nebengebäuden errichtet. "Unser geografischer Fokus liegt auf Europa. Allerdings bringen wir uns bei großen Infrastrukturprojekten im internationalen Raum ein, wenn unsere technologische Expertise gefragt ist", so Thomas Birtel, Vorstandsvorsitzender der STRABAG SE. Rückfragehinweis: STRABAG SE Diana Neumüller-Klein Head of Corporate Communications & Investor Relations Tel: +43 1 22422-1116 diana.klein@strabag.com Ende der Mitteilung euro adhoc =------------------------------------------------------------------------------- Anhänge zur Meldung: =--------------------------------------------- http://resources.euroadhoc.com/documents/2246/5/10293747/0/STRABAG_Pumpwerk_Apr19_D.pdf

April 19, 2019