Die Strabag-Tochter Züblin wird in Katar eine Abwasserpumpstationsanlage für 113 Mio. Euro errichten. Das Unternehmen habe den Vertrag über die Planung und den Bau unterzeichnet, heißt es am Freitag in einer Aussendung.(Schluss) kan/itz ISIN AT000000STR1 WEB http://www.strabag.com ...

Den vollständigen Artikel lesen ...