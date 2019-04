TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--An den wenigen in Asien am Freitag geöffneten Märkten verlief der Handel ruhig. Die Kurse zogen überwiegend leicht an. Viele Börsen sind wegen des Karfreitags geschlossen.

Nach anfänglicher Schwächeneigung erholten sich die Kurse chinesischer Aktien am Nachmittag. Der Shanghai Composite rückte per saldo um rund 0,6 Prozent auf 3.271 Punkte vor.

Der Nikkei-Index in Tokio schloss um 0,5 Prozent höher bei 22.201 Punkten, im Wochenverlauf gewann er 1,5 Prozent.

Zu den Gewinnern zählten Nintendo mit einem Kurssprung von 14 Prozent. Das Unternehmen will seine Switch-Spielekonsole im lukrativen Markt China verkaufen und hat einen entsprechenden Antrag bei der chinesischen Regierung eingereicht. Auf der Verliererseite standen Nissan - nach einem Bericht, wonach die Fertigung in diesem Geschäftsjahr um 15 Prozent reduziert werden soll. Der Autobauer wies den Bericht als "vollkommen falsch" zurück. Die Produktionspläne würden mit Vorlage der Zahlen am 14. Mai vorgestellt.

In Seoul lag der Kospi zum Handelsschluss um 0,1 Prozent fester bei 2.216 Punkten.

April 19, 2019

