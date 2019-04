Die Aktie zeigt sich technisch in einer ausgezeichneten Form. Das Papier hat sich vom Rücksetzer im Februar bis auf 7,00 Euro wieder erholt und greift wieder nach der Marke von 9,00 Euro. Der BVB hat die Quali für die finanziell lukrative Champions League so gut wie in der Tasche. Zudem plant der BVB den einen oder anderen spannenden Transfercoup. Im Vergleich zu anderen Top-Clubs ist die Aktie nach wie vor zu günstig!

