Die Pipeline Nord Stream 2 stößt in den USA auf Kritik. Russlands Außenminister Lawrow erhebt nun den Vorwurf der unsachgemäßen Einmischung in das Projekt.

Russland wirft den USA vor, sich in das mit Deutschland betriebene Gaspipeline-Projekt Nord Stream 2 einzumischen. Dies sei "schlicht dreist", sagte Außenminister Sergej Lawrow am Freitag. Ein Beispiel seien die regelmäßigen Äußerungen des US-Botschafters in Berlin, Richard Grenell. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...