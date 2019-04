Die wichtigsten asiatischen Aktienbörsen haben den Handel am Freitag höher beendet. Der CSI 300 mit den 300 wichtigsten Werten an den chinesischen Festlandbörsen legte um 1,19 Prozent auf 4120,61 Punkte zu. Der japanische Nikkei 225 gewann 0,50 Prozent auf 22 200,56 Punkte. In Hongkong fand kein Handel statt.

Marktteilnehmer verwiesen auf ein geringeres Handelsvolumen als gewöhnlich. An diesem Freitag bleiben die wichtigsten Börsen in Europa geschlossen. Auch in den USA findet kein Handel statt. Investoren seien angesichts dessen vorsichtig geblieben, hieß es. Der positive Abschluss des Handels an den meisten wichtigen Börsen weltweit am Donnerstag sorgte aber offenbar trotzdem für Kauflaune./he

ISIN XC0009692440 HK0000004322 CNM0000001Y0

AXC0026 2019-04-19/15:16