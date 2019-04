Nur noch wenige Tage bis zur Hauptversammlung von Bayer - und der Druck nimmt stetig zu. Der Leiter Nachhaltigkeit und Corporate Governance vom Großaktionär Deka, Ingo Speich, hat in einer Vorabmeldung in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung (FAS) das Abstimmungsvotum bekanntgegeben. Demnach wird die Entlastung vom Bayer-Vorstand und -Aufsichtsrat verweigert. Zuletzt äußerte die Deka bereits öffentliche Kritik in Richtung Leverkusen.

