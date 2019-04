Nach dem Brand der Pariser Kathedrale Notre Dame am Montag, 15. April, möchte Loxam, der führende Ausrüstungsvermieter in Europa, sich am Wiederaufbauprojekt beteiligen.

Als Vermieter in der Baubranche sichert LOXAM die kostenfreie Bereitstellung von Maschinen für die Unternehmen und Arbeiter/-innen zu, die während der auf fünf Jahre angelegten Restaurationsarbeiten dort tätig sind.

"Die Kathedrale Notre Dame ist das Vermächtnis großartiger Baumeister und sollte bewahrt werden. Als engagierter Verleiher möchte Loxam seinen Teil zum Wiederaufbau dieses Denkmals leisten und stellt deshalb Ausrüstung im Wert von insgesamt 10 Mio. Euro für die nächsten fünf Jahre bereit", erläutert Gérard Déprez, Präsident von LOXAM.

Mit seiner Flotte von über 200.000 Maschinen kann Loxam den Bedarf aller an der Restauration von Notre Dame beteiligten Personen gut bedienen.

