Japan ist ein wichtiger Verbündeter der USA. Noch im Mai will Japans künftiger neuer Kaiser US-Präsident Trump als ersten Staatsgast empfangen.

US-Präsident Donald Trump reist Ende Mai zu einem Staatsbesuch nach Japan und wird der erste ausländische Staatsgast sein, der dort den neuen Kaiser Naruhito trifft. Trump werde gemeinsam mit First Lady Melania vom 25. bis 28. Mai Japan besuchen, teilte das Weiße Haus am Donnerstagabend (Ortszeit) mit. Parallel gab auch der japanische Regierungssprecher Yoshihide Suga am Freitag (Ortszeit) in Tokio Details des geplanten Besuches bekannt.

Naruhito wird am 1. Mai ...

