Polizei und Feuerwehr rücken aus, wenn sich eine Wildtaube verflogen oder eine Ratte verstiegen hat. Und wehe, ein Industrie- oder Verkehrsbau steht an! Alle Räder stehen still, wenn der Umweltschutz es will. Geld für den Erhalt der tierischen Biosphäre spielt dabei keine Rolle. Das Maß ist in Deutschland völlig verloren gegangen, der normale Mensch ...

