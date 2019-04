Für alle All-IP-Service-Anbieter in Malta und den Niederlanden hat Cloud-Edge-Koordinierung von Patton Cloud mit einer schnellen und einfachen Aktivierung sowie Management von IP-Telefonservices die Kosten gesenkt



SmartNode VoIP… Mehr als nur sprechen!

BERN, Schweiz, April 19, 2019- ein US-amerikanischer Hersteller von Netzwerkausstattung und ein multinationaler Lösungsanbieter für Netzwerkfunktionsvirtualisierung.

VIDEO: Cloud Powered Services



Niederlande

ISDN-Services verschwinden in den Niederlanden. Trotzdem können unzählige Unternehmenskunden nicht einfach über Nacht zu einem All-IP-Netzwerk übergehen. Investitionen in ISDN-basierte Systemen, die verschmolzen sind mit etablierten Geschäftsprozessen, schließen eine solche leichtfertige Demontage von On-Premise-Altsystemen aus. Unternehmenskunden brauchen Flexibilität, um den Übergang zu All-IP oder UCaaS in ihrem eigenen Tempo zu gestalten. Sie brauchen Kontrolle. Sie brauchen eine Wahl.



SmartNode VoIP CPE von Patton ermöglicht zusammen mit Patton Cloud eine stufenweise Migration und gibt den Servicenehmern die Wahlmöglichkeit und Kontrolle zurück, indem es ihnen den Übergang zu All-IP auf geordnete Weise erlaubt. Mehr lesen ...

Malta

Als GO Malta einen neuen SIP-Trunk-Service bereitstellen wollte, musste das Unternehmen die Servicequalität im gesamten Zugangsnetzwerk mit klarer Serviceabgrenzung vor Ort beim Kunden sicherstellen. Der Service erforderte außerdem konvergierte Sicherheit mit TSL-Verschlüsselung. Go Malta benötigte eine effiziente Lösung für Bereitstellung, Aufbau, Servicequalität und Management für die gesamte Bandbreite an Servicenehmern. Die Plastizität von SmartNode-Funktionslizenzen, kombiniert mit Patton Cloud Edge Orchestration macht die Lösung von Patton zur anpassungsfähigsten Lösung für das gesamte Spektrum an Kundenanforderungen. Mehr lesen ...



Mehr

Durch das Angebot von eSBC-Produktensticht Patton im All-IP-CPE-Markt als ein ungewöhnlicher Akteur heraus. Patton eSBCs können zeitgleich als VoIP-Gateways dienen und ISDN-basierte Endpunktgeräte mit einem All-IP-(SIP)-Service verbinden.

Mit einer berührungslosen, automatisierten Bereitstellung die Bereitstellung für Anbieter, Integratoren und Servicenehmer einfach.

Letzte Woche gab Patton sein neues Portfolio von virtuellen CPE-Produkten mit dem Namen virtual SmartNode (vSN) bekannt. Die vSN-Produktlinie für Hypervisor-Implementierung senkt die Kosten und vereinfacht die Bereitstellung von SD-WAN-Service mit Cloud-nativen universellen CPE- (uCPE)-Lösungen für das Herunterladen und Bereitstellen auf blanker Servicenehmer-Hardware vor Ort.



Medienkontakt: Glendon Flowers | +1 301 975 1000 | press@patton.com

Grafik: http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/790ddf27-9991-4e00-b044-9f09c2611c3c