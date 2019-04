von Stefan Rullkötter, €uro am SonntagKünftig werden ihre Ausschüttungen noch attraktiver: Die pbb kündigte nun an, in den nächsten fünf bis sieben Jahren Dividenden ohne Abzug von Kapitalertragsteuer, Solizuschlag und gegebenenfalls Kirchensteuer auszuzahlen, einschließlich der von der Hauptversammlung am 7. Juni ...

Den vollständigen Artikel lesen ...