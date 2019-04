Auch die FDP hat erkannt, dass sich Frauen im Berufsleben zu häufig unterordnen müssen. Eine verbindliche Quote hält die designierte Generalsekretärin aber für falsch.

Die designierte FDP-Generalsekretärin Linda Teuteberg will sich in ihrem künftigen Amt um Frauenförderung kümmern, lehnt eine feste Quote aber ab. "Eine Frauenquote wird es in der FDP nicht geben", sagte die 37-Jährige der "Welt" (Samstag). "Aber weil wir das Instrument nicht gut finden, heißt das ja nicht, dass wir das Problem nicht sehen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...