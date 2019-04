In der Karwoche ist am KMU-Anleihen-Markt von vorosterliche Gemächlichkeit wenig zu spüren. Im Gegenteil: mit der TERRAGON AG, ein auf "Betreutes Wohnen" spezialisierter Projektentwickler, kündigt sich eine neue Emittentin am Minibond-Markt an. Zur weiteren Finanzierung ihrer Projekte erwägt das Unternehmen im laufenden Jahr die Emission einer Unternehmensanleihe. Eckdaten zum möglichen Bond nannte die TERRAGON AG allerdings noch nicht. Da ist die auf den Erwerb von Einkaufs- und Fachmarktzentren spezialisierte FCR Immobilien AG schon deutlich weiter. Für die nächsten Wachstumsschritte bietet die FCR Immobilien AG aktuell eine 5,25%-Unternehmensanleihe im Volumen von bis zu 30 Mio. Euro an. Das öffentliche Zeichnungsangebot über die Börse Frankfurt läuft noch bis Ende nächster Woche.

Frohe Kunde zu Ostern für die Anleihegläubiger im Fall "GEWA". Laut dem gemeinsamen Vertreter der Gläubiger, Gustav Meyer zu Schwabedissen (mzs Rechtsanwälte), wurde am Gründonnerstag eine Teilzahlung von 10 Millionen Euro von Seiten der CG-Gruppe, dem Käufer des GEWA-Towers, auf das Konto des Treuhänders überwiesen worden. Das Geld wird in den kommenden Tagen an die Anleihegläubiger ausgezahlt. Die Restzahlung des Käufers für den GEWA-Tower in Höhe von über 5,3 Mio. Euro erfolgt dann am 10.05.2019.

Der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS hat in dieser Woche die 8,75%-Anleihe der MRG Finance UK plc ("Monaco Resources"; WKN A2RTQH) neu ...

Den vollständigen Artikel lesen ...