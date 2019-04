Mit etwas Verzögerung hat der Paion-Partner Cosmo Pharmaceuticals Anfang April die Zulassung für Remimazolam in der Indikation Kurzsedierung in den USA bei der FDA eingereicht. Damit machen die Aachener einen weiteren Schritt in Richtung Zulassung, in Japan läuft der Prozess bereits (der Partner Mundipharma hat die nötigen Unterlagen dafür eingereicht). DER AKTIONÄR hat mit dem Paion-Finanzvorstand Abdelghani Omari über die jüngsten Erfolge gesprochen.

