Das Wiener IT-Unternehmen Frequentis peilt einen Börsengang in Frankfurt an. Die Analysten-Konferenz ist am 26. April. Angestrebt wird eine Bewertung von rund 200 bis 300 Mio. €. Mit dem Gang an die Börse will Frequentis seine finanzielle Unabhängigkeit und Flexibilität der Firmengruppe sichern und das Wachstum weiter fortsetzen. "Die Mittel aus der geplanten Kapitalerhöhung sollen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...