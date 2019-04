von Klaus Schachinger, Euro am SonntagDie Konjunktur schwankt, doch dieser Technologietrend hält an und er erfasst zunehmend mehr Bereiche der Industrie: IT-Dienstleistungen aus der sogenannten Cloud. Datenspeicher, Rechenleistung und Software, die Unternehmen via Web nach Bedarf mieten, spielten im vergangenen Jahr ...

Den vollständigen Artikel lesen ...