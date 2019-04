Unterföhring (ots) -



Harter Brocken: Tim Wiese, die Torwart-Legende des SV Werder Bremen, steigt heute bei "Superhero Germany" um 20:15 Uhr auf ProSieben gegen einen der besten Alltagsathleten Deutschlands in den Ring. Trotz des bärenstarken Gegners zeigt sich der ehemalige Nationalspieler siegessicher: "'The Machine' zittert nicht. Kann kommen, wer will!"



"Superhero Germany", vier Folgen produziert von Redseven Entertainment, ab 20. April 2019 samstags um 20:15 Uhr auf ProSieben.



Finde den "Hero" in Dir: Bei einem Fitnesstest unter www.ProSieben.de/SuperheroGermany haben alle die Möglichkeit, ihren individuellen "Hero"-Faktor zu bestimmen.



